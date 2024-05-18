İstanbul'da asker eğlencesinde maganda paniği: Uzun namlulu silahla ateş açtı Asker uğurlaması sırasında yanında getirdiği uzun namlulu silahla havaya ateş açan maganda, çevredekilerin canını tehlikeye atarken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

Şehir magandaları vatandaşın huzurunu bozmaya devam ediyor.

Kimi zaman trafikte, kimi zaman düğün konvoylarında gördüğümüz magandalar bu kez asker eğlencesinde olay oldular.

Görüntülerin adresi İstanbul...

Uzun namlulu silahla ateş açtı

Eyüpsultan ilçesinde dün akşam saatlerinde sokak üzerinde asker eğlencesi için toplanan grup müzik eşliğinde halay çekti.

Eğlencenin dozunu kaçıran gençlerden birisi yanında getirdiği uzun namlulu silah ile havaya ateş açtı.

O anlar kamerayla kaydedildi

Dehşetin yaşandığı o anlar ise çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)