DHA
Trafik magandaları azalmak yerine her geçen gün artıyor...
Magandalar bu kez ise İstanbul Esenler'de ortaya çıktı.
Kamyonetle girdikleri tüneli kapatan magandalar, asker eğlencesi yapmaya başladı.
Araçlarından inerek müzik açan şoförler, kamyonetlerinin tavanına çıkıp dans ederek kutlama yaptı.
Sosyal medyadan paylaşıldı
Asker eğlencesi sırasında tüneldeki diğer araçlar uzun süre beklemek zorunda kaldı. Sürücülerden biri, o anları "Esenler'de sıradan bir asker eğlencesi" ifadesiyle sosyal medya hesabından paylaştı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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