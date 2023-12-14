İstanbul'da asker eğlencesinde yol kapatan magandalar! Tepki çekti Esenler'de asker eğlencesi yapan bir grup, kamyonetle girdiklerş tüneli kapatarak trafiğin ilerlemesine engel oldu ve sürücülere zor anlar yaşattı.

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DHA

Trafik magandaları azalmak yerine her geçen gün artıyor...

Magandalar bu kez ise İstanbul Esenler'de ortaya çıktı.

Kamyonetle girdikleri tüneli kapatan magandalar, asker eğlencesi yapmaya başladı.

Araçlarından inerek müzik açan şoförler, kamyonetlerinin tavanına çıkıp dans ederek kutlama yaptı.

Sosyal medyadan paylaşıldı

Asker eğlencesi sırasında tüneldeki diğer araçlar uzun süre beklemek zorunda kaldı. Sürücülerden biri, o anları "Esenler'de sıradan bir asker eğlencesi" ifadesiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)