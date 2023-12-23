İstanbul'da AVM otoparkında sıfır araç stoğu İstanbul Ayazağa’da bulunan bir alışveriş merkezindeki otoparkta onlarca sıfır kilometre aracın görüntüleri paylaşılırken, otopark yetkilisi stok değil filo olduğunu, araçları alıp sattıklarını söyledi.

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ensonhaber.com

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa semtinde bulunan bir alışveriş merkezindeki otoparkta onlarca yeni otomobilin bulunması tartışma yarattı.

"Hepsi sıfır araçlar AVM otoparkında"

AVM otoparkında çekilen görüntülerde "Hepsi sıfır, hepsi 2023 model onlarca otomobil bir alışveriş merkezinin otoparkında peki bu araçlar niçin orada?" ifadeleri kullanılmıştı.

Görüntülerin ardından da ‘araç stokçuluğu mu yapılıyor?’ iddiaları yeniden gündeme geldi.

Araçların üzeri tozla kaplanmış

Araçların ne zamandır orada tutulduğu ise bilinmiyor. Araçların hepsi 2023 model belli ki uzun süredir de hepsi o AVM’nin otoparkında tutuluyor. Çünkü üstleri tamamıyla tozla kaplanmış durumda. Sıfır araç sıkıntısı yıl boyunca gündem olmuş stokçuluk piyasayı altüst etmiş ve sonunda da Ticaret Bakanlığı’nın yaptırımları devreye girmişti.

"Stok değil filo, açıklama yapmak zorunda değilim"

Sosyal medyada bu araçların da stoklandığı iddia edildi. Show Haber’in ulaştığı yetkililer ise "stok değil filo" demekle yetindi.



Firma yetkilisi görüntüler üzerine stokçuluk yapıldığı iddialarını yalanlayarak şunları söyledi:

