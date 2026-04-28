İstanbul'da aynı kişi adına 25 restorandan sipariş verildi: Husumetlim yaptı

İstanbul Arnavutköy, kuryelerin varış noktası oldu.

İlçede bulunan otelde konaklayan bir şahıs adına farklı restoranlardan ardı ardına siparişler verildi.

"SİPARİŞLERİ BEN VERMEDİM"

Yabancı bir telefon numarası üzerinden verilen siparişler, kuryeler tarafından otele ulaştırıldı.

Ancak otelde kalan şahıs, siparişleri kendisinin vermediğini belirtti.

HUSUMETLİSİ 25 FARKLI RESTORANDAN SİPARİŞ VERDİ

Kısa sürede aynı isim adına çok sayıda siparişin otele gelmesi üzerine durum dikkat çekerken, yaklaşık 25 farklı restorandan sipariş verildiği öğrenildi.

Şahısla husumetli olduğu ve yaklaşık 3 yıldır davasının sürdüğü bir kişinin, gittiği yerleri tespit ederek bu yöntemle sipariş vererek tacizde bulunduğu iddia edildi.

"20 RESTORAN DAHA AYNI YERE SİPARİŞ GETİRMİŞ"

Olayla ilgili konuşan restoran sahibi Savaş Öztürk, şunları söyledi:

Siparişi hazırlayıp kuryeyi gönderdik.



Kurye beni arayıp, otelde bu isimde birinin kaldığını ancak siparişi vermediğini söyledi.



Ben de siparişleri geri getirmesini istedim.



Bu sırada bana, otelde çok sayıda polis olduğunu ve bizim gibi yaklaşık 20 restoranın daha aynı adrese sipariş getirdiğini söyledi.



Bunun üzerine merak edip otele gittim.



Gerçekten birçok restorandan sipariş gelmişti.

"SİNİRDEN OTURUP PİDELERİ YEDİM"

Öztürk, siparişin maddi boyutuna da dikkat çekerek, "Biz de 10 tane kavurmalı kaşarlı pide hazırladık. Yaklaşık 5 bin 500 liralık siparişti. Bir de en pahalısından söylemiş hani yanlış anlamayın kavurmanın kilosu kaç para ortada. Ben 2 tanesini otelde çalışan çocuğa verdim, kalanını dağıttım ve en son 3 pideyi kendim gelip sinirle yedim burada. Bu durum bizi gerçekten üzdü. Daha önce de benzer olaylar yaşadık, ne yapacağımızı bilemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili daha önce de şikayet ve ihbarların bulunduğu öğrenilirken, konuyla ilgili inceleme sürüyor.