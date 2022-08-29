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- İstanbul’da, baharat paketlerinden uyuşturucu hammaddesi çıktı
İstanbul’da, baharat paketlerinden uyuşturucu hammaddesi çıktı
- 29.08.2022 - 09:11
- Güncelleme : 29.08.2022 - 09:32
İstanbul’da uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında, Doğu Asya ülkelerinden İstanbul’a baharat diye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda; şüphelilerin kimlikleri ve Avcılar’daki adres bilgileri belirlendi.
Ele geçirilenler
DHA’nın haberine göre; belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri; baharat paketleri içerisine 10 veya 20’şer gramlar halinde dağıtılmış vaziyette toplam 10 kilo Ab-Pinaca ve Ab-Fubinaca isimli Sentetik Kannabinoid Bonzai hammaddesi ele geçirdi.
İstanbul’da, baharat paketlerinden uyuşturucu hammaddesi çıktı VİDEO
2 şüpheli tutuklandı
Yapılan açıklamada bu sentetik hammaddeden ton bonzai maddesi üretilebileceği saptandı. Gözaltına alınan M.G. ve M.M. sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilere yönelik soruşturma ve operasyonun devam ettiği açıklandı.