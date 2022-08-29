Baharat adı altında Türkiye’ye getirilen 10 kilo sentetik Kannabinoid olarak bilinen hammadde ele geçirdi. Bu madde ile 1 ton bonzai üretildiği öğrenildi.

İstanbul’da uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında, Doğu Asya ülkelerinden İstanbul’a baharat diye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda; şüphelilerin kimlikleri ve Avcılar’daki adres bilgileri belirlendi.

Ele geçirilenler

DHA’nın haberine göre; belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri; baharat paketleri içerisine 10 veya 20’şer gramlar halinde dağıtılmış vaziyette toplam 10 kilo Ab-Pinaca ve Ab-Fubinaca isimli Sentetik Kannabinoid Bonzai hammaddesi ele geçirdi.

İstanbul’da, baharat paketlerinden uyuşturucu hammaddesi çıktı VİDEO



2 şüpheli tutuklandı

Yapılan açıklamada bu sentetik hammaddeden ton bonzai maddesi üretilebileceği saptandı. Gözaltına alınan M.G. ve M.M. sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilere yönelik soruşturma ve operasyonun devam ettiği açıklandı.