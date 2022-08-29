Petrol
99.56
0.56%
Euro
18.0702
-0.15%
Dolar
18.1862
0.12%
Altın
1.007
-0.85%
Borsa
3146
0.00%
Bitcoin
365.483
-1.20%
BTXN Coin
4.47
-3.66%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    İstanbul’da, baharat paketlerinden uyuşturucu hammaddesi çıktı

    Baharat adı altında Türkiye’ye getirilen 10 kilo sentetik Kannabinoid olarak bilinen hammadde ele geçirdi. Bu madde ile 1 ton bonzai üretildiği öğrenildi.
    • 29.08.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 09:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul’da, baharat paketlerinden uyuşturucu hammaddesi çıktı

    İstanbul’da uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında, Doğu Asya ülkelerinden İstanbul’a baharat diye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda; şüphelilerin kimlikleri ve Avcılar’daki adres bilgileri belirlendi.

    Ele geçirilenler

    DHA’nın haberine göre; belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri; baharat paketleri içerisine 10 veya 20’şer gramlar halinde dağıtılmış vaziyette toplam 10 kilo Ab-Pinaca ve Ab-Fubinaca isimli Sentetik Kannabinoid Bonzai hammaddesi ele geçirdi.

    İstanbul’da, baharat paketlerinden uyuşturucu hammaddesi çıktı VİDEO

    2 şüpheli tutuklandı

    Yapılan açıklamada bu sentetik hammaddeden ton bonzai maddesi üretilebileceği saptandı. Gözaltına alınan M.G. ve M.M. sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

    Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilere yönelik soruşturma ve operasyonun devam ettiği açıklandı.

    İstanbul’da, baharat paketlerinden uyuşturucu hammaddesi çıktı #1


    İlginizi Çekebilir

    Kahramanmaraş'ta orman yangını
    3. Sayfa

    Kahramanmaraş'ta orman yangını

    Diyarbakır'da borç tartışması kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
    3. Sayfa

    Diyarbakır'da borç tartışması kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir