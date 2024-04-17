İstanbul'da barışma teklifini reddeden eşini öldürdü: İstenen ceza belli oldu Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak isteyen eşini 5 el ateş ederek öldüren zanlı hakkında, eşe ve kadına karşı kasten öldürme ile ruhsatsız silah bulundurma suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İHA

İstanbul'da eşini öldüren zanlı, hakim karşına çıktı.

Fatih'te 24 Ekim 2022'de boşanma aşamasında olan ve barışma teklifini reddeden eşi Emine Cin'in sokakta yürüdüğü sırada karşısına çıkan ve tartışma sırasında kendisini korumak için biber gazı sıkan eşine silahla 5 el ateş ederek öldüren sanık Levent Cin'in yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 15.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Levent Cin ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmaya öldürülen Emine Cin'in ailesinin avukatı Hilal Gültepe Öztürk ile İstanbul Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı da katıldı.

Eşine yönelik eylemlerinden dolayı tedbir kararı bulunuyordu

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, tarafların olaydan 12 sene kadar öncesine dayalı resmi nikahlı olduklarını, evliliklerinden 1 çocuklarının bulunduğunu, evliliklerinin son yıllarında taraflar arasında birtakım geçimsizlikler yaşandığını ve sanık Levent Cin'in Emine Cin'e yönelik eylemleri nedeniyle hakkında tedbir kararları bulunduğunu anlattı.

Mütalaadan

Açıklanan mütalaada; sanık Cin'in tedbir kararlarını ihlal ettiği, Emine Cin'e karşı 'tehdit', 'hakaret' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ayrıca soruşturmalar bulunduğu, bu gerekçelerle ayrı evlerde yaşamaya başladıkları, sanığın zaman zaman barışmak istediği ancak Emine Cin'in barışmak istemeyerek boşanmak istediğini söylediği aktarıldı.

Tedbir kararları aldırdığı sanığa geçimsizlik olayları nedeniyle boşanma davası da açtığının belirtildiği mütalaada, boşanma davaları sürerken Emine Cin'in sokakta yürüdüğü sırada sanığın karşısına çıktığı, taraflar arasında tartışma başladığı, Emine Cin'in çantasında taşıdığı biber gazını kendisine zarar vereceğini düşünerek sanığın yüzüne sıktığı belirtildi.

5 el ateş ederek öldürdü

Mütalaada, sanığın yanında bulundurduğu tabancayla Emine Cin'e 5 el ateş ederek oradan uzaklaştığı, Emine Cin'in ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi.

Ağırlaştırılmış müebbet talep edildi

Açıklanan mütalaada, sanık Levent Cin'in 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' ile 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Duruşmada tarafların avukatları, açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için mahkemeden süre talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Levent Cin'in tutukluluk halinin devamına ve taraflara mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)