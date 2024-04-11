İstanbul'da bayram namazında hırsızlık: Bisiklet ve akülü araba çaldılar Plakasız minibüsle bayram namazına giden adamın dükkanına yanaşan 2 hırsız, akülü araba ve bisikletleri çalıp kayıplara karışırken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İHA

İstanbul'da hırsızların hedefi çocukların bisikletleri oldu.

Beylikdüzü ilçesinde, dün sabah 07.20 sularında dükkan sahibi Nuri Ercan’ın bayram namazına gitmesini fırsat bilen hırsızlar, plakasız bir minibüsle yanaştıkları dükkanın kilidini kırarak içeri girdi.

Fark edilince kaçtılar

Dükkan sahibinin çocuklarının iş yerinde bulunan bisikletlerini, scooterlarını ve akülü arabasını minibüse taşıyıp çalan 2 hırsız, çevredeki bir vatandaşın kendilerini fark etmesi üzerine hızla dükkandan kaçtılar.

O anlar kamerada

Yaşanan hırsızlık anları ise, dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Dükkan sahibinin çocukları bisikletlerinin bulunup geri getirilmesini isterken, Nuri Ercan’ın ise hırsızlıkla ilgili şikayetçi olacağı öğrenildi.

"İçeride daha bir sürü şey vardı onları da alıp götürebilirlerdi"

Hırsızlıkla ilgili konuşan dükkan sahibi Nuri Ercan, “Sabah bayram namazına gitmiştik biraderle. Sabah namazdan geldiğimizde dükkanın kapısının açık olduğunu gördüm ve biradere sordum. O da ben açmadım dedi. Dükkana girmeye çalışırken kapı kilidinin kırıldığını gördüm. İçeride çocukların bisikletleri vardı. Bisikletleri, scooterları, akülü arabayı alıp götürmüşler. Daha sonra kamera kayıtlarını seyrettiğimizde plakasız bir minibüs geliyor. Kapıyı kırarak içeriye giriyorlar. İçeriden bisikletleri taşıyıp arabaya yükleyip, karşı taraftan bağıran bir kişinin sayesinde kaçıp gidiyorlar. Yoksa içeride daha bir sürü şey vardı onları da alıp götürebilirlerdi.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)