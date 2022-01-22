İstanbul'da bilgisayar dolandırıcılığı: 2 gözaltı

İnternet üzerinden bilgisayarlarını satmak isteyen kişilerle irtibata geçerek dolandırıcılık yöntemiyle ürünleri çalan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul'da yaşayan E.K., internet üzerinden satışa çıkardığı dizüstü bilgisayarının bir alıcı tarafından çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Mağdur E.K. poliste verdiği ifadesinde alıcıyla Pendik'te buluşmak için sözleştiğini belirtti.

"BİLGİSAYARI BİR DÜKKANA BIRAKTIM, DÖNDÜĞÜMDE YOKTU"

E.K., ifadesinin devamında ise şunları söyledi.

"Ancak yolda beni arayarak bilgisayarı bir dükkana bırakmamı sonra hemen yakındaki çalıştırdığı kuyumcuya gelerek parayı almamı istedi. Ben bilgisayarı söylediği dükkana bırakıp, iş yerine gittiğimde kapalı olduğunu gördüm. Geri döndüğümde ise bilgisayarın bir başka kişi tarafından bıraktığım dükkandan alındığını söylediler."

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2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, iki şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden biri ise mağdurun bıraktığı bilgisayarı alırken güvenlik kameralarınca görüntülendi. Şüpheliler Ayhan K.(55) ile Uğur F.(43) gözaltına alındı. Şüphelilerin aynı yöntemle S.Ş. adlı kişinin de dizüstü bilgisayarını çaldıkları ortaya çıktı.

1'İ TUTUKLANDI

İki şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayhan K., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Uğur F. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.