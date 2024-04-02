İstanbul'da gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
Başakşehir ilçesinde gece saatlerinde Doğa Parkı Caddesi'ne plakası kapatılmış, motosikletle kar maskeli iki kişi geldi.
3 dükkana el bombası attılar
Şahıslar, Hint restoranı ile yanında ve karşısında bulunan tadilat halindeki iş yerlerinin önüne el bombası attı. El bombasının patlaması sonucu iş yerlerinin camları kırıldı.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler harekete geçti
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri çevrede araştırma yaptı.
Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
O anlar kamerada
Öte yandan saldırganın el bombasını attığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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