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İstanbul'da bir adam 3 dükkana el bombası attı: Kayıplara karıştı

İstanbul'da bir adam 3 dükkana el bombası attı: Kayıplara karıştı Kimliği belirsiz bir şahsın cadde üzerinde bulunan 3 dükkana el bombası atmasıyla patlama yaşanırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.