İstanbul'da bir kadın daha katledildi Boşanma aşamasında olduğu eşi Gıyasettin Şağbangül tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldüren Filiz Şağbangül’le ilgili acı bir detay ortaya çıktı.

İstanbul Arnavutköy'de Filiz Şağbangül, boşanma aşamasında olduğu eşi Gıyasettin Şağbangül tarafından evde bıçaklanarak öldürüldü.

Kadın sığınma evinde kalan Filiz Şağbangül, Ramazan ayında çocuklarıyla vakit geçirmek için eve dönmüştü.

Cenaze Van'ın Muradiye ilçesinde toprağa verilecek. İstanbul Arnavutköy'de boşanma aşamasında olan Filiz Şağbangül, eşi Gıyasettin Şağbangül ile yaşadıkları evden ayrıldı. Filiz Şağbangül, "Annemin evine gidiyorum" diyerek evden ayrılıp, kadın sığınma evinde yaşamaya başladı. Ramazan ayını çocuklarıyla geçirmek isteyen kadın, eşinin ve çocuklarının yaşadığı eve döndü. BIÇAKLADI Gıyasettin Şağbangül, eşinin kadın sığınma evinde kaldığını öğrenince ikili arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında Gıyasettin Şağbangül, Filiz Şağbangül'ü bıçakladı. EVDE HAYATINI KAYBETTİ Ağır yaralanan kadının evde hayatını kaybettiği öğrenildi. Filiz Şağbangül'ün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından kadının cenazesi, kardeşine teslim edildi. VAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK Filiz Şağbangül'ün cenazesinin, perşembe günü öğle namazının ardından Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Çatak köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

