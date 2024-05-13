İstanbul'da bodrumda uygusuz helde yakaladığı çifti uyardı: Darbedildi Bodrumda uygunsuz halde yakaladığı çifti uyaran kadın, genç kızların saldırısına uğrarken o anlar kameraya yansıdı. Erkeklerin araya girmesiyle kavga son bulurken, olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.

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DHA

İstanbul'da geçtiğimiz gün yaşanan olay pes dedirtti.

Bayrampaşa'da Cumartesi günü akşam saatlerinde, kadın ve erkeklerin bulunduğu genç bir grup, sokak kenarında buldukları boş bir alanda alkol alıp eğlenmeye başladı.

Uygunsuz halde yakaladığı çifti uyardı

Daha sonra aralarından bir çift, alkol aldıkları yere yakın bir binanın bodrumuna girdi. Bunu gören bina sakini Semra Özdemir, uygunsuz hareketlerde bulunduğunu iddia ettiği çifti gitmeleri için uyardı.

Uyaran kadını darbettiler

Uyardığı genç kadın, Özdemir’e tepki göstererek saldırmaya başladı.

Genç kadın diğer kadın arkadaşıyla birlikte Özdemir’i darbetti. Gruptaki erkeklerin araya girmesiyle arbede son buldu.

Kavga anı kamerada

Ardından Özdemir’in yeğeni, sokakta taşkınlık yapan grubu cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

Saldırganlar gözaltına alındı

Grup, Özdemir’in yeğenine tehditler savurup evini taşladı. İhbar üzerine olay yerinde gelen polis ekipleri, Özdemir’e saldıran genç kadını gözaltına aldı. Şiddet gören Semra Özdemir ise karşı taraftan şikayetçi oldu.

"Kız saçımı tuttu, sürükledi yerlerde"

Yaşananları anlatan Semra Özdemir, "Öğlen saat 14.00’dan başlayarak yan tarafta içiyorlarmış. Uyuşturucu madde. İki kız bu semtin kızları değil, Gaziosmanpaşa’dan gelmişler. Saat 21.00 gibi, bizim şu bodruma girmişler bir kız bir erkek. Uygunsuz vaziyette annem yakalıyor onları. Ben çıkıyorum dışarı, kovalıyorum onları. Sonra bizi niye kovaladınız diye bana saldırıyorlar. Ben de kapıyı kapattım, kapıya tekme vurarak açtılar bana saldırdılar. Kız saçımı tuttu, sürükledi yerlerde. Şikayetçi oldum şu an karakoldalar. Cezalarını çekmelerini istiyorum. Bizi dövdükten sonra, yeğenim videoya çekiyordu. ‘Niye çekiyorsun’ diye evi taşlamaya başladılar." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)