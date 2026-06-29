CHP'li Merkezefendi Belediyesi sokağı heykellerle doldurdu

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Heykel sevdası bitmek bilmiyor...

CHP, mutlak butlan kararı sonrası zor günler yaşanıyor.

Karar sonrası parti fiilen ikiye bölünürken partililer belirsizlik ile karşı karşıya kaldı.

YENİ HEYKELLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

Ancak bu süreçte bile CHP'li belediyeler heykel çalışmalarından vazgeçmiyor.

Adresler son olarak Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi'ni gösterdi.

İKİNCİ KEZ ÇALIŞTAY DÜZENLENDİLER

Belediye tarafından bu yıl ikinci kez Genç Heykel Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştaya katılan bazı genç vatandaşlar burada belediyenin imkanları ile heykeller tasarladı.

SOKAKLARA YERLEŞTİRİLDİ

Çalıştay'da yapılan heykeller daha sonra şehrin önemli noktalarından olan Eflatun Sokak'a yerleştirildi.

Daha sonra sokağı ziyaret eden Belediye Başkanı, heykellerle birlikte poz verdi.