İstanbul'da büyük çaplı uyuşturcu operasyonunun bilançosu

39 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonunda; 367 kilo 135 gram eroin, metamfetamin ve kokainden oluşan uyuşturucu madde, 39 bin 316 adet extacy hap ele geçirilirken 355 kişi yakalandı.

Zehir tacilerine geçit yok...

Yurt genelinde uyuşturucu madde satışına ve kullanımına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri tarafından 4 ve 12 Temmuz tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlatılan çalışmanın bilançosu belli oldu.

39 ilçede operasyon yapıldı

Başta Fatih, Beylikdüzü, Avcılar, Esenler ve Ataşehir olmak üzere 39 ilçede tespit edilen çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

355 kişi yakalandı

Söz konusu tarihlerde gerçekleştirilen ve hassas burunlu dedektör köpeğin de yer aldığı baskınlarda bin 355 şüphelinin yakalandığı belirtildi.





Kilolarca uyuşturucu madde ele geçerildi

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda da 367 kilo 135 gram eroin, metamfetamin ve kokainden oluşan uyuşturucu madde, 39 bin 316 adet extacy hap ele geçirildi.

136 kişi tutuklandı

İHA'nın haberine göre; yürütülen operasyonlarda bin 355 şüpheli şahıs yakalandı. Zanlıların 136’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken geri kalan bin 219 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığı belirtildi.







