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İstanbul Büyükçekmece'de otomobilden havaya ateş açıp paylaşınca gözaltına alındılar

İstanbul Büyükçekmece'de otomobilden havaya ateş açıp paylaşınca gözaltına alındılar Büyükçekmece'de 18 yaşından küçük 3 arkadaş, kurusıkı tabanca ile otomobilin içinden havaya ateş etti. Ateş eden şahıslar o anları sosyal medyadan da yayınladı. Tepki çeken görüntüler üzerine polis kimliklerini belirledi ve gözaltına alındılar.