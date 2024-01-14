İstanbul, Büyükçekmece'de, otomobilin içindeki 3 kişi, kurusıkı silahla havaya ateş ederek o anları sosyal medyada paylaştı.
Kurusıkı tabanca ile otomobilin içinden defalarca havaya ateş açılması görüntüleri büyük tepki topladı.
Yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçen polis, olaya karışan 3 kişiyi birden gözaltına aldı.
"Beyler ünlü olduk" yazarak paylaştılar
O anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medya hesaplarından "Beyler ünlü olduk" yazarak paylaştılar.
Görüntüler tepki çekti
Görüntülerin tepki toplaması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.
Gözaltına alındılar
Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası kimlikleri tespit edilen A.B.(16), G.A.(17) ve M.Ö.(16) yakalanarak gözaltına alındı.
İşlemleri devam ediyor
Konu ile ilgili yakalanan 3 kişi hakkında "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması" suçundan işlemleri devam ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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