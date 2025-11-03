İstanbul'da Cadılar Bayramı partisinden çıkan fenomene silahlı saldırı kamerada

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Kağıthane'de 1 Kasım Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında, 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Recep Burhan Ataman, kız arkadaşları 23 yaşındaki Beyza Gizem A. ve 19 yaşındaki İrem S. ile Cadılar Bayramı partisine katıldı.

Akşam saatlerinde partiden çıkarak araçlarına binen 3 arkadaş, evlerine dönmek üzere yola çıktı.

TRAFİKTE TARTIŞTIĞI KİŞİLERİN ÖNÜNÜ KESTİ

Trafikte ilerleyen Ataman, bir araç sürücüsüyle yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından taraflar ayrılırken 5 dakika sonra olay yerine geri gelen Ataman, esnaf oldukları öğrenilen 3 kişinin önünü kesti.

TARTIŞMA, SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Ataman ve kız arkadaşları, araçtan indirmeye çalıştıkları gruba saldırınca aralarında kavga çıktı.

Ataman ve kız arkadaşları araçtakileri yumruk ve tekmelerle darbederken, aracın içerisinden inen bir kişi, silah çekerek Ataman'a ateş açtı.

VURULAN FENOMEN KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Olay sırasında tek kurşunla ağır yaralanan Ataman, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından şüpheliler kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

AĞIR YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ataman, ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ataman'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

KIZ ARKADAŞLARININ İFADELERİ ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek Ataman'ın kız arkadaşlarının ifadesine başvurdu.

Kız arkadaşları ifadelerinde, siyah renkli aracın içerisinde bulunan 3 kişiyle olaydan yaklaşık 5 dakika önce aralarında tartışma başladığını, daha sonra caddede tekrar karşılaşıp tartışma yaşadıklarını, ardından da araçtaki şüphelinin ateş ettiğini ve olay yerinden uzaklaştıklarını söyledi.

KİMLİKLERİ BELİRLENEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Devam eden çalışmalarda şüphelilerin Emirhan Y., Ömer Faruk Y. ve Muhammet K. oldukları tespit edildi.

Şirintepe Mahallesi'nde bir sokakta olduklarını tespit eden Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, şüphelileri yakaladı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ: SİLAHI MEZARLIĞA ATTIĞINI SÖYLEDİ

Ateş açanın kendisi olduğunu itiraf eden Muhammet K. ve yanındaki 2 kişi gözaltına alındı.

Olayda kullandığı silahı mezarlığa attığını söylemesi üzerine polis, mezarlıkta arama yaptı.

Yaklaşık 2 saat süren aramalarda silah bulunamadı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen 3 şüphelinin ifadesi alındı.

Hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından adli işlem başlatılan Muhammet K., adliyeye sevk edildi.

SİLAHLI SALDIRGAN TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan Muhammet K., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin poliste suç kayıtlarının olmadığı öğrenilirken, olayda ağır yaralanan Recep Burhan Ataman'ın ise 'genel güvenliğin kasten tehlikeye atılması', 'trafik güvenliğini tehlikeye atma', 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından poliste suç kaydı olduğu ortaya çıktı.