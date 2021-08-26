İstanbul’da ceza alan taksi sürücüsü: Kesinlikle hak ediyoruz

Taksicilere yönelik sivil polisler tarafından yapılan denetimlerde, emniyet kemeri takmayıp sigara içen sürücü aldığı ceza üzerine, “Kesinlikle hak ediyoruz” dedi.

İstanbul’da sarı taksilerin kısa mesafe yolcu almaması, müşteri olarak turistleri tercih etmeleri ve taksimetre açmadan hizmet karşılığı fahiş fiyatlar istemeleri, şikayetleri artırdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, yolcu kılığına girerek Eminönü’nde denetim çalışmaları yaptı.

Bir ticari taksiye binen sivil trafik polisi, yolculuk süresince emniyet kemeri takmayan ve sigara kullanan taksi sürücüsü Yaşar Akpınar’ı, Eminönü’nde kurulan uygulama noktasına çekti.

"DAHA SIK OLMASI LAZIM"

Emniyet kemeri takmamak ve sigara kullanımından toplam 288 para cezası uygulanan Akpınar, şu sözleri kaydetti:

“Aracıma sivil memur bindi. Emniyet kemerini takmamıştık. Bir de sigara kullanıyordum. O yüzden cezai işlem uygulanıyor. Bundan sonra dikkat edeceğiz. Kesinlikle hak ediyoruz. Bence bu uygulamaların daha sık olması lazım.





“ÇOLUĞUNA ÇOCUĞUNA NASIL YEDİRİYORLAR BİLMİYORUM”

Taksimetreyi açmayanlar haksız kazanç, haram onlar. Çoluğuna çocuğuna nasıl yediriyorlar, bilmiyorum. Onlara da cezai işlem uygulanıyor. Onlar daha fazlasını hak ediyor. Dolandırıcılığa giriyor. Ben emniyet kemeri takmadım. Bir de elimde sigara vardı. Memur bey gördü.”

İstanbul’da ceza alan taksi sürücüsü: Kesinlikle hakkediyoruz VİDEO



“BİZİM DE ADIMIZ KÖTÜYE ÇIKMASIN”

Gün boyun yapılan denetimlerde birçok sürücü, çeşitli nedenlerle ceza aldı.

Emniyet kemerini takmayan taksi sürücüsü Birol Menteş, aldığı ceza üzerine şu sözleri kaydetti:

“Normalde takıyordum ama dalgınlığıma denk geldi. Otelden aldım yolcuyu biraz acelem vardı. Takamadık. Cezamızı çekeceğiz. Haklı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Fahiş fiyat uygulayanlar mesleğin içinden arınmalı. Bizim de adımız kötüye çıkmasın.”





“TÜRKLERE HİÇBİR ŞEKİLDE DURMUYORLAR”

Taksi müşterisi Mehmet Özkan, uygulamadan memnun kaldığını ifade ederek, “Eminönü civarında sıkıntı var. Şu an duraktan geldiğim için gelebiliyorum. Burada kesinlikle taksi bulamıyorsunuz. Geçen gün yarım saat bekledim. Sadece turistlere duruyorlar. Türklere hiçbir şekilde durmuyorlar. Turistlerden yüksek para alıyorlar. Bana taksimetre açtılar.” dedi.

“AYIKLANMALARI LAZIM İSMİMİZ LEKELENİYOR”

Denetimden kusursuz geçen bir taksi sürücüsü Kadir Karaköse, “Ben müşteri seçmiyorum. Alıyorum. En yakın mesafe 15 lira. Kilometre yapmadan 15 lira alıyorsunuz. Yapmamaları lazım. Mesleği karalıyorlar. Ayıklanmaları lazım. İsmimiz lekeleniyor. Yaptığımız iş kötüleniyor.” ifadelerini kullandı.

1886 TAKSİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

İstanbul genelinde 1 Ocak ile 24 Ağustos tarihleri arasında ticari taksiler üzerine yapılan denetimlerde, 110 bin 514 adet ticari taksi kontrol edildi.

26 bin 804 adet cezai işlem uygulanırken, bin 886 adet ticari taksi trafikten men edildi.