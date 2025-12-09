İstanbul'da cinayetle biten tartışmada olaya şahit olan personel konuştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

7 Aralık Pazar günü saat 21.15 sıralarında İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Paşamandıra Mahallesi Salih Çavuş Çıkmazı Sokak’ta, ev sahibi V.A. (33) ile evde tadilat yapan Yusuf Emir Güner (26) arasında V.A.’nın kız kardeşiyle gönül ilişkisi olduğu iddiası üzerine tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında arbede yaşandı. Güner’in eline aldığı bir cisimle başına vurduğu V.A. yaralandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay sonrası kaçmaya çalışan Güner’in peşinden giden V.A., yanındaki silahla ateş ederek Güner’i omzundan vurdu. Ağır yaralanan genç yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan iki kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Güner, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"SİLAHINI ALMAYA GİTTİ, GELİP ÜZERİMİZE ATEŞ ETTİ"

Hayatını kaybeden Yusuf Emir Güner'in çalışanı Furkan Özçelik, olayın meydana geldiği esnada hep birlikte olduklarını ve öncesinde herhangi bir sorun yaşanmadığını dile getirerek, olay anına ilişkin şunları aktardı: