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İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı İstanbul'da DEAŞ ile irtibatlı olan yabancı uyrukluların da arasında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.