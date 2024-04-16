İstanbul'da dehşet anları! Taksici otobüs şoförüne levleyle saldırdı Ümraniye'de bir sürücü İETT'ye bağlı bir otobüsün şoförüne levye ile saldırırken, o anlar ise çevredeki vatandaşların kamerasına anbean yansıdı.

İHA

Ümraniye İlçesi Aşağı Dudullu Alemdağ Caddesi üzerinde seyir halinde olan ticari taksi sürücüsü ile İETT otobüsünün şoförü arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma bir anda kavgaya dönerken ticari taksi sürücüsü, aracından aldığı levye ile otobüs şoförüne saldırdı.

Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırırken, o anlar ise yine çevredeki vatandaşların kamerasına anbean yansıdı.

"Burada sürekli olay çıkıyor"

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Ünal Mıhçı, "Sürekli burada olay çıkıyor trafikten dolayı. İnsanlar çok gergin. Olmaması gerekiyordu. Yoğun trafik vardı.

Arkadaşlarda sabırlı değildi. Birbirlerine girdiler. Geçmiş olsun diyorum herkese, keşke olmasaydı." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)