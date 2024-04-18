DHA
İstanbul Sultangazi'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Sultangazi’de saat 23.00 sıralarında engelli O.E.O. marketin önünden geçtiği sırada M.E.T. adlı şüpheli, engelli gence laf attı.
Şüphelinin O.E.O’nun üzerine yürümesiyle engelli genç, M.E.T’yi iterek kendisini korumaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
Yumruk attı
Şüpheli, bu kez kendisini iten O.E.O’ya yumruk atarak gözünden yaralanmasına neden oldu.
Şikayet üzerine polis ekipleri, saldırgan M.E.T.'yi arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sonrasında yakalanan M.E.T., Şehit Bülent Özkan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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