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İstanbul'da dehşete düşüren olay: Engelli genci dövdü

İstanbul'da dehşete düşüren olay: Engelli genci dövdü Gece saatlerinde bir kişinin yolda yürüyen ve engelli olduğu öğrenilen O.E.O.'ya laf atmasının ardından çıkan tartışmada, engelli gence yumruk atan şüpheli kameralara yakalandı.