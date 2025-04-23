İstanbul'da deprem sonrası Gezi Parkı’na akın ettiler

DHA

İstanbul'da korku dolu anlar...

Sabah saat 12:49 sıralarında Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İstanbul'un birçok bölgesinde hissedilen deprem, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

Taksim Meydanı’nda da depremi hissedenler kendilerini dışarıya attı.

Otellerde kalanlar da dışarıya çıkarak sarsıntının geçmesini bekledi. İlk şoku atlatanlar ise yakınlarını telefon açarak sevdiklerinden bilgi almaya çalıştı.

GEZİ PARKI'NA AKIN ETTİLER

Taksim Meydanı’nda toplanma alanlarından biri de Gezi Parkı’ydı. Etrafta oturanlar hayvan dostlarını alarak parka geldi. Burada oturarak sakinleşmeye çalıştılar.

Polis helikopteri de havadan denetim yaptı. Artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle evlerine girmek istemeyenler Gezi Parkı’na çadır kurmaya başladı.

Şu an itibarıyla 5 çadır kurulduğu görüldü.