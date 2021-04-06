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    İstanbul'da dilenci operasyonu: 11 kişi yakalandı

    Üsküdar’da polis ve zabıta ekiplerince yapılan operasyonda, 4’ü kadın 11 kişi hakkında işlem yapıldı.
    • İHA
    • 06.04.2021 - 13:36
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 13:44
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    İstanbul'da dilenci operasyonu: 11 kişi yakalandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Üsküdar Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar ederek cadde ve sokaklarda dilencilik yapan kişilere yönelik çalışma yaptı.

    Özellikle cami önleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde, köprü altlarında bir dizi denetim yapan emniyet ekipleri, yakaladıkları dilencilere idari para cezası uyguladı.

    11 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM

    Toplumun huzurunu ve kamu düzeninin bozulmasına neden oldukları gerekçe gösterilen dilenci ve seyyar satıcılara yönelik yapılan çalışmalarda tespit edilen 4’ü kadın 7 şahıs hakkında “Kabahatler Kanununun 33. Maddesi gereğince “Dilencilik Yapmaktan” idari işlem yapıldı.

    Ayrıca 4 farklı kişi hakkında, Kabahatler Kanununun 37. Maddesi gereğince “Seyyar Satıcılık” yapmaktan idari işlem uygulandı.

    İstanbul'da dilenci operasyonu: 11 kişi yakalandı

    'SAKAT' NUMARALARI ORTAYA ÇIKTI

    Yapılan çalışmalar kapsamında bazı kişilerin ‘hasta’ taklidi yaptıkları göze çarparken, bir kişinin de kolunu bezle sararak ‘sakat’ numarası yaptığı dikkat çekti.

    İstanbul da dilenci operasyonu: 11 kişi yakalandı #1

    İstanbul da dilenci operasyonu: 11 kişi yakalandı #2

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