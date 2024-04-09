İstanbul'da dilenciler tek tek yakalandı: Günlük hasılatları ortaya çıktı Zabıta ekipleri Ramazan Bayramı öncesi dilenci operasyonuna çıkarken, toplanan dilencilere cezai işlem uygulandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul Sultangazi'de zabıta ekipleri, bayram öncesi dilencilere yönelik çalışma başlattı.

Özellikle cami, bankamatik, market önleri ile insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı.

Ceplerindeki hasılat ortaya çıktı

Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan onlarca dilenci Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü.

Burada dilencilerin üzerlerinde bulunan paralara el konulurken, Kabahatler Kanunu gereği her birine idari para cezası kesildi.

Yakalanan dilencilerin birinin üzerinden ise, bir günlük hasılatı olan bin 595 lira çıktı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)