DHA
İstanbul Sultangazi'de zabıta ekipleri, bayram öncesi dilencilere yönelik çalışma başlattı.
Özellikle cami, bankamatik, market önleri ile insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı.
Ceplerindeki hasılat ortaya çıktı
Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan onlarca dilenci Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü.
Burada dilencilerin üzerlerinde bulunan paralara el konulurken, Kabahatler Kanunu gereği her birine idari para cezası kesildi.
Yakalanan dilencilerin birinin üzerinden ise, bir günlük hasılatı olan bin 595 lira çıktı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış