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    İstanbul'da doktorun çevreci eylemi sonrası sporcular kayboldu

    İstanbul'da doktorun çevreci eylemi sonrası sporcular kayboldu

    Nevit Dilmen isimli bir radyolog, Poyrazköy Tabiat Parkı'nda, 8 Ağustos'ta düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda sporcuların antrenman yaparken kaybolmaması için çekilen şeritleri söktü.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2021 - 15:20
    • Güncelleme : 23.07.2021 - 15:36
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    Nevit Dilmen isimli bir radyolog hekim, Poyrazköy Tabiat Parkı'nda, 8 Ağustos'ta düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda sporcuların antrenman yaparken kaybolmaması için çekilen şeritleri söktü.

    Dilmen, şeritleri sökmesinin gerekçesini "Doğaya bırakılan plastik çöpleri toplamak" olarak gösterdi.

    PLASTİK ÇÖP ZANNETTİ, YANLIŞ ANLADI

    Dilmen'in bu paylaşımına yarışın sponsoru olan bisiklet firmasından gelen yanıt şöyle oldu:

    "İlgi ve duyarlılığınız için teşekkürler fakat parkurdaki isaretler 8 Ağustos tarihinde yapılacak Türkiye Sampiyonasında sporcuların antreman yapması kaybolmaması içindi. Yarışa iki gün kala daha fazla işaret olması için şeritlenecek ve yarış sonrası tüm şeritler toplanacak."

    FİRMANIN AÇIKLAMASINI BEĞENMEDİ

    Firmadan gelen yanıtı beğenmeyen Dilmen, parkurdaki işaretleri sökmesini böyle savundu:

    "Yarışacak olmanız o tabiat parkını size ait kılmaz. Başkaları da var. Sadece manzarayı izleyen. Sadece fotoğraf çeken. Sessizce yürüyen."

    SPORCULAR KAYBOLDU

    Dilmen'in "çevreci" eylemi sonunda sporcular antrenman yaparken kayboldu.

    İstanbul da doktorun çevreci eylemi sonrası sporcular kayboldu #1

    İstanbul da doktorun çevreci eylemi sonrası sporcular kayboldu #2

    İstanbul da doktorun çevreci eylemi sonrası sporcular kayboldu #3

    İstanbul da doktorun çevreci eylemi sonrası sporcular kayboldu #4

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