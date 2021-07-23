İstanbul'da doktorun çevreci eylemi sonrası sporcular kayboldu

Nevit Dilmen isimli bir radyolog, Poyrazköy Tabiat Parkı'nda, 8 Ağustos'ta düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda sporcuların antrenman yaparken kaybolmaması için çekilen şeritleri söktü.

Nevit Dilmen isimli bir radyolog hekim, Poyrazköy Tabiat Parkı'nda, 8 Ağustos'ta düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda sporcuların antrenman yaparken kaybolmaması için çekilen şeritleri söktü.

Dilmen, şeritleri sökmesinin gerekçesini "Doğaya bırakılan plastik çöpleri toplamak" olarak gösterdi.

PLASTİK ÇÖP ZANNETTİ, YANLIŞ ANLADI

Dilmen'in bu paylaşımına yarışın sponsoru olan bisiklet firmasından gelen yanıt şöyle oldu:

"İlgi ve duyarlılığınız için teşekkürler fakat parkurdaki isaretler 8 Ağustos tarihinde yapılacak Türkiye Sampiyonasında sporcuların antreman yapması kaybolmaması içindi. Yarışa iki gün kala daha fazla işaret olması için şeritlenecek ve yarış sonrası tüm şeritler toplanacak."

FİRMANIN AÇIKLAMASINI BEĞENMEDİ

Firmadan gelen yanıtı beğenmeyen Dilmen, parkurdaki işaretleri sökmesini böyle savundu:

"Yarışacak olmanız o tabiat parkını size ait kılmaz. Başkaları da var. Sadece manzarayı izleyen. Sadece fotoğraf çeken. Sessizce yürüyen."

SPORCULAR KAYBOLDU

Dilmen'in "çevreci" eylemi sonunda sporcular antrenman yaparken kayboldu.