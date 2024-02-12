İstanbul'da düğün konvoyundaki araçlar tehlike saçtı Trafik magandaları yolu kapatarak diğer araçların geçişine izin vermezken, araçlardan sarkarak dans eden çocuklar canlarını tehlikeye attı. O anlar diğer sürücülerin cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

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İHA

İstanbul'da trafik magandaları trafiği birbirine kattı.

Başakşehir'de seyir halinde olan düğün konvoyundaki vatandaşlar, eğlence adı altında yolu ele geçirdi.

Araçların geçişine izin vermediler

Düğün konvoyu yapan trafik magandaları, diğer araçların geçişine izin vermeyerek trafiği yavaşlattı.

Zaman zaman makas atan araçlar tehlikeli hareketlerde bulundu.

Çocuklar camdan sarkarak dans etti

Konvoyda bazı araçların içinde çıkan çocuklar camdan sarkarak dans ederken o anlar diğer sürücülerin cep telefonu kameraları tarafından kayıt altına alındı.

Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan magandalar, trafikte gergin anlara neden oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)