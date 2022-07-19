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    İstanbul'da durakta ahlaksız hareket: Gözaltına alındı

    Arnavutköy'de işe gitmek için durakta otobüs beklerken cinsel organını gösteren kişiyi cep telefonuyla kaydeden kadın, polise giderek şikayetçi oldu.
    • 19.07.2022 - 11:34
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 11:40
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    İstanbul'da durakta ahlaksız hareket: Gözaltına alındı

    İstanbul Arnavutköy Haraççı Mahallesi, Haraççı - Hadımköy Yolu Caddesi'nde 16 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde işe gitmek için caddedeki otobüs durağında bekleyen kadının yanına bir kişi geldi.

    Cinsel organını kadına gösterdi

    Bir süre durakta bekleyen kişi, cinsel organını kadına gösterdi. Cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken kadın, hızla uzaklaştı.

    FETÖ üyesi olduğu ortaya çıktı

    Görüntülerle polise giden kadın şikayetçi oldu. Polis yaptığı çalışmalar sonucu şüphelinin FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle bir süre tutuklu kalan ve meslekten ihraç edilen M.A. olduğunu tespit etti.

    İstanbul'da durakta ahlaksız hareket: Gözaltına alındı VİDEO

    Serbest bırakıldı

    DHA'nın aktardığına göre gözaltına alınan eski polis M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İstanbul da durakta ahlaksız hareket: Gözaltına alındı #1

    İstanbul da durakta ahlaksız hareket: Gözaltına alındı #2

    İstanbul da durakta ahlaksız hareket: Gözaltına alındı #3


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