İstanbul'da durakta ahlaksız hareket: Gözaltına alındı

Arnavutköy'de işe gitmek için durakta otobüs beklerken cinsel organını gösteren kişiyi cep telefonuyla kaydeden kadın, polise giderek şikayetçi oldu.

İstanbul Arnavutköy Haraççı Mahallesi, Haraççı - Hadımköy Yolu Caddesi'nde 16 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde işe gitmek için caddedeki otobüs durağında bekleyen kadının yanına bir kişi geldi.

Cinsel organını kadına gösterdi

Bir süre durakta bekleyen kişi, cinsel organını kadına gösterdi. Cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken kadın, hızla uzaklaştı.

FETÖ üyesi olduğu ortaya çıktı

Görüntülerle polise giden kadın şikayetçi oldu. Polis yaptığı çalışmalar sonucu şüphelinin FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle bir süre tutuklu kalan ve meslekten ihraç edilen M.A. olduğunu tespit etti.

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Serbest bırakıldı

DHA'nın aktardığına göre gözaltına alınan eski polis M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.