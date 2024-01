İstanbul'da pompalı tüfekli gaspçıların paspasla kovalandığı anlar kamerada Maskeli şüpheliler, ellerinde pompalı tüfeklerle zincir marketi soymak istedikleri sırada olayı fark eden market çalışanı tarafından paspasla paspasla kovalandı. O anlar marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

DHA

İstanbul'daki hırsızlık olayı duyanları şaşkınlık içinde bıraktı.

Sultangazi ilçesinde meydana gelen olayda, yüzleri maskeli iki şahıs ellerinde pompalı tüfekle markete girdi.

Yusuf T. ve Berat Can K. isimli şahıslar, kasanın olduğu bölüme gidip, orada sayım yapan kasiyerden kasadaki paraları istedi.

Paspasla kovaladı

Olay sırasında markette olan başka bir çalışan, durumu fark ederek elindeki paspas ile hırsızları kovaladı.

Bunun ardından hırsızlar arkalarına bakmadan kaçtı.

Yakalandılar

Market çalışanlarının ihbarı üzerine polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli şahısları kaçmaya çalıştıkları sırada kıskıvrak yakaladı.

2 pompalı tüfek ele geçirildi

Araç içerisinde bulunan 5 şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada ise olay sırasında ellerinde olan 2 pompalı tüfek, şapka ve eldivenler ele geçirildi.

Umut Can E., Yunus Ç., Berat Can M, Yusuf T. ve Samet Can Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)