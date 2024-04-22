İstanbul'da emlakçıya kurşun yağdı Beyoğlu’nda bir şahıs husumetlisinin işyerine silahlı saldırı düzenletirken, saldırı anı kameralara yansıdı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Beyoğlu Hasköy semti Piripaşa Mahallesi’nde gece saatlerinde maskeli bir şahıs koşarak bir emlak iş yerinin önüne geldi.

A.Ş. isimli şahıs, silahını çekerek emlakçıya kurşun yağdırdıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Saldırı esnasında kaldırımda yürüyen bir genç ise neye uğradığını şaşırdı.

Olayın ardından ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi adrese sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmada, ölen ya da yaralanan olamadığı işyerinde ise 7 adet kurşun girişi olduğu tespit edildi.

Polis saldırganı ve azmettiricisini yakaladı

İşyeri şahini Atakan A.’nın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganın A.Ş. olduğunu belirledi. Şahıs Kağıthane’deki evine yapılan baskınla yakalandı. Şahsın ifadeleri doğrultusunda harekete geçen polis, kendisine azmettirenin ise emniyette 19 adet suç kaydı bulunan B.G. olduğunu tespit etti.

Saldırganlar tutuklandı

Azmettirici şahıs ise Beyoğlu’nda yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahısların ifadesi alındı. Şahıslardan B.G., emlakçının sahibi ile aralarında geçmişten gelen bir husumet olduğunu söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan saldırgan A.Ş. ve azmettiricisi B.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)