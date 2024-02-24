İstanbul'da eş dehşeti! Eşi ve kızlarını öldüren saldırgan tutuklandı Ümraniye’de dini nikahla birlikte yaşadığı Yasemin Ünlü ile kızları Mine Güney ve Zeliha Güney’i tabancayla vurarak öldüren Suat Güney tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DHA

Bir kadın kocasının, iki genç kız ise babasının kurbanı oldu...

Korkunç cinayetin adresi İstanbul.

Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde bulunan sitede dün meydana gelen olayda iş insanı Suat Güney, önce kızları Zeliha Güney (30) ve Mine Güney'i (31) daha sonra da dini nikahla yaşadığı Yasemin Ünlü’yü tabancayla öldürdü.

Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmada, güvenlik kameraları takip edilerek olaydan sonra kaçan Suat Güney’in bir süre sonra otomobilini bırakarak, yanına otomobille gelen bir başka kişiyle kaçtığı belirlendi.

Kickboks salonunda yakalandı

Bu kez bu otomobili, güvenlik kamera görüntülerini kullanarak takip eden ekipler, şüphelinin Kartal, Karlık mahallesi, Soğanlık Caddesi üzerinde bir kickboks salonuna gittiğini belirledi.

Polis güvenlik önlemleri alarak buraya operasyon yaptı. Şüpheli Suat Güney gözaltına alındı.

Üzerinden çok sayıda mermi, bıçak, pasaport ve döviz ele geçirildi

Operasyonla yakalanan şüpheli Suat Güney’in üzerinde yapılan aramada 3 tabanca, 6 şarjör içinde çok sayıda mermi, bıçak, pasaport ve yüklü miktarda döviz ele geçirildiği öğrenildi.

Tutuklandı

Şüpheli Suat Güney emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen Suat Güney tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Uzaylılar öldürdü"

Öte yandan zanlı, emniyete çıkışı esnasında kendisine yöneltilen “Neden öldürdünüz?” sorusuna, “Ben öldürmedim. Ben kimseyi öldürmedim. Uzaylılar öldürdü” şeklinde yanıt vermişti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)