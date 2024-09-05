İstanbul'un Pendik ilçesi büyük bir kavgaya sahne oldu.
Velibaba Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde genç kadın, evinin karşısında bulunan pastaneden yemek sipariş etti.
Siparişleri eve götüren personel, siparişleri kadına teslim ettikten sonra telefonla genç kadına mesaj atarak arkadaşlık teklif etti.
KOCASI DÜKKANI BASTI
Bu durumu kadının kocasının öğrenmesinin ardından kadının kocası, işletmeyi bastı.
Koca ile işletmede çalışanlar arasında kavga çıktı. Börekçide çalışanlar, dükkanı basan kocaya meydan dayağı attı.
DARBEDİP BIÇAKLADILAR
Kavga sırasında işletmede çalışan bir kişi, çıkardığı bıçakla işletmeyi basan adamı bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri işletme çalışanları gözaltına alırken, sağlık ekipleri yaralı adamı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış