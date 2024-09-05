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İstanbul'da eşi taciz edilen koca bastığı dükkanın personeli tarafından darbedildi

İstanbul'da eşi taciz edilen koca bastığı dükkanın personeli tarafından darbedildi Sipariş götürdükleri evdeki kadına mesajla arkadaşlık teklif eden şahısların çalıştığı kafeyi basan koca, çalışanlar tarafından darbedilerek bıçaklandı.