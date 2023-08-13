İstanbul'da eşi ve çocuklarının olduğu evi yaktı Bir kişinin, eşi ve çocuklarının evde olduğu anda daireyi ateşe vermesiyle çıkan yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürülürken, evi yakan adam polis ekipleri tarafından binadan zorla çıkarıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 15.50 sıralarında 4 katlı bir apartmanın birinci katında oturan Mehmet D. ile eşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet D. dehşet saçtı. Bunun üzerine madde kullanan Mehmet D. eşi ve 3 çocuğu ile birlikte yaşadığı evi ateşe verdi. Şüpheli evden zorlukla çıkarıldı Dumanların yükselmesiyle komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evi yakan Mehmet D. polis ekipleri tarafından binadan zorla çıkarıldı. Vatandaş tepki gösterdi İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, bina sakinleri Mehmet D.'ye tepki gösterdi. Polis ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edilen Mehmet D. tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.