DHA
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 15.50 sıralarında 4 katlı bir apartmanın birinci katında oturan Mehmet D. ile eşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet D. dehşet saçtı.
Bunun üzerine madde kullanan Mehmet D. eşi ve 3 çocuğu ile birlikte yaşadığı evi ateşe verdi.
Şüpheli evden zorlukla çıkarıldı
Dumanların yükselmesiyle komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Evi yakan Mehmet D. polis ekipleri tarafından binadan zorla çıkarıldı.
Vatandaş tepki gösterdi
İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, bina sakinleri Mehmet D.'ye tepki gösterdi.
Polis ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edilen Mehmet D. tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.