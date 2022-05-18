İstanbul’da eşini öldürüp intihar süsü veren katil, Muğla’da yakalandı

2018 yılında eşini öldürüp intihar süsü veren, hakkında açılan davada müebbet hapis cezası çıkınca ortadan kaybolan katil zanlısı, ağabeyinin kimliği ile Bodrum’da yakayı ele verdi.

İstanbul’da yaşamını sürdüren 3 çocuk annesi Sarıgül H,. 2018 yılında müteahhitlik yapan eşi Yunus H.’nin kendisini aldattığı iddiasıyla tartışma yaşadı.

Eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia eden Sarıgül H., kadın sığınma evine yerleştirildi fakat ailelerin araya girmesi sonucu barıştırıldı.

Ormana götürdü

Çift, barışmalarından kısa süre sonra yeniden tartıştı.

Eşini araca bindiren Yunus H., Silivri’de ormanlık alana götürdü.

İntihar süsü verdi

Burada eşini göğsünden vurarak öldüren Yunus H., elini yıkadıktan sonra silahı eşinin eline tutuşturup, bir kez daha ateş ederek cinayete intihar süsü verdi.

Yunus H., ardından jandarmaya ihbarda bulunarak eşinin intihar ettiğini söyledi.

Önce tutuklandı, sonra serbest bırakıldı

Kadının cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendirilerek Yunus H. hakkında ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkemede savunmasını eşinin intiharı üzerine kuran sanık, Ocak 2019’da tutuksuz yargılanmaya başladı.

Müebbet hapis cezası aldı

Sarıgül H.’nin cinayete kurban gittiği, Yunus H.’nin telefon mesajlaşmaları ile ortaya çıkınca dava, Kasım 2020’de karara bağlandı.

Katil zanlısı Yunus H. müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bodrum’da arkadaşına cinsel istismarda bulundu

Kararın ardından kayıplara karışan Yunus H., izini kaybettirmek için yakınlarına Karadağ'a gittiğini söyledi.

Yunus H. kararın ardından Bodrum’a kaçarak burada yaşamaya başladı.

Yılbaşında tanıştığı ve arkadaş olduğu N.T. isimli kadına kendisini İmam H. olarak tanıtan zanlı, kadına geçtiğimiz günlerde cinsel istismarda bulundu.

Ekipler, taksici kılığına girerek yakaladı

Kadının şikayeti üzerine Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin taksici kılığına girerek yakaladığı Yunus H.’nin üzerinden ağabeyi İmam H.’nin kimliği çıktı.

Gözaltına alınan şahsın parmak izi sorgusunda, eşini öldürmekten müebbet hapis cezası alan Yunus H. olduğu ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre gözaltına alınan firari katil zanlısı, bugün adliyeye sevk edildi.