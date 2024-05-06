İstanbul'da eski ortağına kurşun yağdırdı Çalıştığı iş yerinde eski ortağı tarafından silahla vurularak öldürülen Gülya Akça'nın daha önce kanseri yendiği öğrenildi.

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DHA

Gaziosmanpaşa'da yaşayan Gülya Akça, Hüseyin Çizmeci ile birlikte işlettikleri çorbacı dükkanından 4 gün önce ortaklığını bitirerek ayrıldı.

Akça, Bayrampaşa’daki başka bir çorbacıda çalışmaya başlarken, dün akşam saatlerinde Hüseyin Çizmeci, Gülya Akça’nın çalıştığı dükkana geldi.

Tartışmaya başlayan ikiliden Hüseyin Çizmeci, yanında bulunan silahla Akça’ya 4 el ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Akça'yı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Gülya Akça, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"Kanseri atlatan arkadaşım kara toprak altında"

Gülya Akça'nın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.

Akça'nın daha önce kanseri yendiğini söyleyen yakın arkadaşı Serpil Aday, "Mücadeleyi seven bir insandı. Kanseri atlattı 5-10 sene önce. Göğüs kanseriydi. Mucizevi bir şekilde kanseri atlattı; 'İşe başlayayım kafam dağılsın' dedi. İş ortağı yüzünden kanseri atlatan arkadaşım şu anda kara toprağın altında." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)