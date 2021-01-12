İstanbul'da ev arkadaşını öldüren katil zanlısı yakalandı

Güvenlik kameralarını inceleyerek cinayetin izini süren polis ekipleri, şüpheliyi giydiği fosforlu monttan tespit etti.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Yarımburgaz Mahallesi 2401. Sokak'ta yaşayan Cüneyt Bahşi (19) ile Feyyaz D.(24) alkol almaya başladı.

İkili daha sonra bilinmeyen bir sebeple tartıştı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ve kavga esnasında Feyyaz D., yanında bulunan bıçak ile Bahşi'yi göğsünden yaralayarak evden kaçtı.

SOSYAL MEDYADA “CİNAYET” AYRINTISI

Mahallede oturan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri Bahşi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Feyyaz D.'nin sosyal medya hesabındaki "Ani yapılan bir cinayet gibi benim hayatım bu aralar, iki kere düşün tek şansın var." sözü dikkat çekti.

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FOSFORLU MONTU YAKALATTI

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti.

Şüphelinin izini giydiği fosforlu monttan süren polis ekipleri, 11 Ocak 2021 tarihinde şüpheliyi Arnavutköy'de sağlandığı adreste kıskıvrak yakalandı.

'Hırsızlık' suçundan 13 kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.