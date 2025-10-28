İstanbul'da evden aldığı yedek anahtarla park halindeki aracı çalan hırsız yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Arnavutköy'de geçtiğimiz eylül ayında Mevlan Başak'a ait daireye, inşaattan aldığı demirlerle düzenek kurarak camdan giren bir hırsız, evde aradığı eşyaları bulamayınca sadece bir çift ayakkabı çalarak kaçmıştı.

Şüphelinin bina içinde dolaştığı ve saklandığı anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.

BİR AY SONRA DA ARABASI ÇALINDI

Aradan yaklaşık bir ay geçtikten sonra aynı adreste, bu kez evin önünde park halinde bulunan otomobil çalındı.

Ev sahibi Başak, aracın yedek anahtarının daha önceki hırsızlıkta evden alınmış olabileceğini fark etti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Güvenlik kameralarına da yansıyan olay sonrası polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi.

HIRSIZIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren kişinin, 18 yaşından küçük B.F. isimli çocuk olduğu belirlendi.

Çocuk şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan otomobil ise polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.