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    İstanbul'da evlerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

    Maltepe’de girdiği 2 ayrı adresten ziynet eşyaları ve paraları çalan şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • İHA
    • 31.10.2021 - 14:07
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    İstanbul'da evlerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

    İstanbul'da Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 29 Ekim 2021 tarihinde iki ayrı adresten ziynet eşyaları ve para çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    Ekipler, müşteki şahısların beyanları ve hırsızlık olayının gerçekleştiği ikametlerin çevresinde yaptığı incelemeler doğrultusunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli şahsın S.B. (43) isimli kişi olduğunu tespit etti.

    ÇALINAN EŞYALAR İKAMET ADRESİNDE ELE GEÇİRİLDİ

    Şüpheli şahsın yakalamasına yönelik çalışma başlatan polis ekipleri, S.B.'yi Bağlarbaşı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan eşyalar ise şüpheli şahsın ikamet adresinde ele geçirildi.

    Konu ile ilgili yakalanan ve iki ayrı “evden hırsızlık” suçundan işlem yapılan şüpheli şahıs, 30 Ekim 2021 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İstanbul da evlerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı #1

    İstanbul da evlerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı #2

    İstanbul da evlerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı #3

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