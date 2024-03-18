İstanbul'da freni tutmayan kamyon bacaklarının üzerinden geçti Beyoğlu’nda yokuş aşağıya seyreden nakliyat kamyonu, frenleri tutmayınca sokakta adeta dehşet saçtı. İnşaat demirlerine çarpan kamyonet kontrolden çıkarak park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Sürücünün son anda aşağıya atladığı ve aracın bacağının üzerinden geçtiği kaza kameralara yansıdı.

İHA

İstanbul'da önceki hafta cumartesi günü saat 11.00 sıralarında, Beyoğlu Kadı Mehmet Efendi Mahallesi’nde malzeme götürmek için seyreden nakliyat kamyonunun fren balataları yandığı için frenleri tutmadı.

Yokuş aşağıya kayan kamyonet kontrolden çıkınca ortalık karıştı.

Kamyonet, yol kenarında bırakılmış inşaat demirlerine vurduktan sonra yön değiştirerek park halindeki araçlara çarpıp durabildi.

Fren tutmayınca kamyondan aşağı atlamak istedi: Bacaklarının üzerinden geçti

O esnada sürücü yolcu kapısını açarak aşağıya atladı ancak kamyonet, sürücünün bacaklarının üzerinden geçti.

Olay esnasında sohbet eden bir çift ise korkuyla etrafa kaçıştı. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.

"Büyük bir faciadan dönüldü"

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Kamyonetin freni patlamış. Durmak için de inşaat demirlerine vurmaya çalışıyor. Araba demirlerden sekince ticari taksiye sonra da öndeki araçlara vuruyor. 3 araçta ağır hasar vardı. Şoför o esnada kapıdan atlıyor, yandaki yolcu da kapıdan atlıyor. Şoför de ağır bir şey yoktu. Sadece ayağından yaralandı. Ambulans ve polis geldi, götürdüler. Büyük bir faciadan dönüldü. Allah'tan yolda kimse yoktu. Kamyonet nakliyat kamyonu, frenleri boşalmış. Frenlerinden duman çıkıyordu. Büyük bir faciadan dönüldü, yolda birinin olmaması büyük bir şans. Çocuklar ve kuryeler oluyordu, büyük bir felaketten dönüldü.” dedi.

Hastaneye kaldırıldı

Sohbet eden çift panikle kaçtı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan sürücüyü yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)