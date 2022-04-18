İstanbul'da göçmen operasyonu: 1730 kişi yakalandı

Kent genelinde 11-18 Nisan tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 1730 göçmen yakalandı. Göçmenlerden 137'si serbest kalırken, 1343 kişi ise sınır dışı edilecek.

İstanbul polisinin kaçak göçmenlerle mücadelesi sürüyor.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 gün boyunca düzenledikleri operasyonlarla 1730 göçmen yakaladı.

Çoğu sınır dışı edilecek

Gözaltına alınan göçmenlerden adli ve idari işlem yapılan 387 kişi Pendik Şehit Ozan Özen Ara Sevk Merkezi'ne, kalma hakkı olmayan 1343 kişi ise Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Göçmenlerden 30'u sınır dışı edilirken, 33'ü sınır dışı edilmek üzere farklı illere gönderildi. Göçmenlerden 137'si ise İl Göç İdaresi kararıyla serbest bırakılırken, 1343 kişinin ise sınır dışı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

4 kaçakçıya gözaltı

DHA'nın haberine göre; göçmen kaçakçılığıyla ilgili aynı tarihlerde Esenyurt, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Başakşehir'de de 4 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonda, 46 Afganistan, 14 Pakistan, 14 Suriye, 3 İran uyruklu toplam 77 göçmen yakalandı. Göçmenlerin kaldığı adreslerde yapılan aramalarda, 4 minibüs, 5 şişme bot, 18 uyku tulumu, 5 cep telefonu, 7 kamp malzemesi, 4 pompa, 10 kürek, 4 merdiven ele geçirildi. Göçmenlerin kaçışını sağladıkları tespit edilen 4 göçmen kaçakçısı da gözaltına alınırken, şüphelilere 146 bin 718 lira para cezası verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.