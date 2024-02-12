İHA
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Yeni Çamlıca Mahallesi, Üçpınarlar Caddesi üzerinde Erkan Ocaklı'nın kullandığı araç, seyir halindeyken sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu, direksiyon hakimiyetinin de kaybedilmesi sonucu restorana girdi.
Kazada araçtaki iki kişi hafif şekilde yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 kişi yaralandı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları tedbir amaçlı hastaneye kaldırırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Dükkanda çalışan Fatih Boz, "Biz arkadaşlarla çalışıyorduk. Ses geldi, ben anladım kaza olduğunu, ikimiz birlikte kaçmaya çalıştık. Diğer arkadaş ayağından yaralandı" dedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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