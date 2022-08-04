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    İstanbul'da hakim, dolandırıcıların tuzağına düştü

    Bir hakim, kendilerini bankacı olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına 30 bin dolar ve 100 gram altınını kaptırdı. Şikayet üzerine 3 şüpheli, yakayı ele verdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 11:26
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    İstanbul'da hakim, dolandırıcıların tuzağına düştü

    Telefon dolandırıcılarının hedefinde bu kez bir hakim vardı.

    Dolandırıcılar, hakimi acil koduyla geç saatte aradı…

    ‘Hesabınıza Rusya’dan girildi’

    Kendilerini bankacı olarak tanıtan dolandırıcılardan biri, hakime "Hesabınıza Rusya’dan şüpheli erişim yapıldı." dedi.

    Görüşme sırasında hesabını kontrol eden hakim, şüpheli işlem göremedi.

    Dolandırıcılar ise ‘mesai saatleri dışında işlemin sisteme düşmediği’ cevabını verdi.

    12 dakikada dolandırıcılık

    12 dakikalık görüşmenin ardından, şüpheliler hesabı ele geçirdi.

    Paranın 15 dakika sonra iade edileceğini söyleyen dolandırıcılar, hakimin tüm birikimini kendi hesaplarına aktardı.

    Polis operasyonla yakaladı

    Parasının hesabına geri gelmediğini gören hakim dolandırıldığını fark etti, şikayetçi oldu.

    İstanbul Siber Suçlarla Mücadele ekipleri hemen çalışma başlatırken; şüphelilerin kimlikleri belirlendi ve operasyon gerçekleştirildi.

    Yakalanan şüphelilerden ikisinin telefon görüşmesini yaptığı, üçüncü kişinin ise parayı bankadan çeken kurye olduğu anlaşıldı.

    Yabancı kişiler üzerine çıkarılmış hatlardan aradılar

    Yapılan çalışmalarda, 3 kişilik şebekenin, yabancı kişiler üzerine çıkarılmış hatlar üzerinden arama yaptıkları belirlendi.

    TRT’nin haberine göre adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Paranın bir kısmı hakime iade edildi.


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