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    İstanbul'da hastane kafeteryasında çanta hırsızlığı

    Alçıda olan kolu için kontrole giden kişi, kafeteryadaki masa üzerinde unutulan çantayı çaldı. Şüpheli bir süre sonra gözaltına alındı.
    • DHA
    • 20.03.2021 - 10:34
    • Güncelleme : 20.03.2021 - 10:49
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    İstanbul'da hastane kafeteryasında çanta hırsızlığı

    Kolundaki kırık için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kontrole gelen D.O., kafeteryadan çay ve börek alıp masaya yöneldi.

    O sırada bir kadın, cep telefonu ve içinde bir miktar para bulunan çantasını oturduğu masada unutarak uzaklaştı.

    GÖZÜNE KESTİRDİĞİ ÇANTAYI ÇALIP KAÇTI

    Bunu gören D.O. hemen çantanın olduğu masaya oturdu. Uzun süre masada oturan D.O., ardından çantayı alıp kayıplara karıştı.

    İstanbul'da hastane kafeteryasında çanta hırsızlığı VİDEO

    GÖZALTINA ALINDI

    Kayaşehir Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri de çok sayıda güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüpheliyi yakaladı. D.O., ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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