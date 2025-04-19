DHA
İstanbul Sultangazi'de, Haseki Hastanesi acil çıkışı Ahmet Yesevi bağlantı yolu üzerinde dilencilik yaptığı belirlenen kişiler, zabıta ekiplerince yakalandı.
Sürücüleri durdurup, "Hastaneden çıktık, paramız yok, eve gidemiyoruz" diyerek para isteyen kişiler, Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Seyyarla Mücadele Birimi tarafından yapılan çalışmayla yakalandı.
GÜNLÜK KAZANÇLARI 2 BİN LİRA
Ekip otosuyla Zabıta Amirliği'ne götürülen dilencilerin üzerinden günlük kazanç olarak 2 bin 585 lira çıktı.
PARAYA EL KONULDU
Şüphelilerin üzerinden çıkan paraya el konuldu.
Şüpheliler hakkında kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış