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İstanbul'da helikopter destekli asayiş uygulaması: Araçlar didik didik arandı

İstanbul'da helikopter destekli asayiş uygulaması: Araçlar didik didik arandı İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi. Taksim ve Kadıköy'de denetimler sırasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.