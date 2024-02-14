İstanbul'da hırsız, çalmaya çalıştığı kasanın altında kaldı Esenler'de yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçların olduğu çelik kasayı çalmaya çalışan hırsızlardan birinin kasanın altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

İstanbul'un Esenler ilçesi Kemer Mahallesi'ndeki bir eczanenin önüne gelen kapüşonlu, maskeli ve eldivenli 4 hırsız, levyeyle eczanenin kepenk kilidini kırdı.

Eczaneye giren bir hırsız, çelik kasayı çekerek bulunduğu yerden aldı.

Çok hızlı hareket eden hırsızlardan biri, çelik kasayı sürüklemeye başladı.

Kasanın altında kaldı

Hırsız, kasayı kapının yanına doğru sürüklediği sırada dengesini kaybedip yere düştü; çelik kasanın altında kaldı.

Kasanın altında kalan hırsız, arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşının yardımına koşan hırsızlar, kasanın altında kalan arkadaşlarını kurtardı.

İki hırsız, yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçlar ve bir miktar paranın olduğu kasayı sürükleyerek otomobilin bagajına yükledi. Otomobile binen hırsızlar olay yerinden kaçıp gitti.

O anlar kamerada

Çelik kasayı sürükleyen hırsızın kasanın altında kalması, kasanın altında kalan hırsızı arkadaşlarının kurtarması ve hırsızların çelik kasayı alıp kaçmaları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri çalışanı Musa Kalfa, "Güvenlik sistemlerimizde bir eksiğimiz yok ama hırsıza kilit dayanmıyor. Alarm çalması telefona düşünce eczanede bir sıkıntı olduğunu düşündüm. Diğer mesai arkadaşım buraya yakın oturuyordu, hemen 'Eczaneye bak alarmı çalıyor' dedim.

Gelip baktığımızda ilaçlarımızı saklamak için bulundurduğumuz çelik kasamızı götürmüşler. Daha sonra görüntüleri de izledik. Komşularımız plakayı almışlar ama polisler bize araç ve plakanın çalıntı olduğunu söyledi. Elleri eldivenli planlanmış, gayet profesyonelce hazırlanmış bir hırsızlık olayı. Büyük ihtimalle kasanın içerisindeki ilaçları elde etmek istediler.

"Kasa da çok ağır; biz 3 kişi zor yerleştiriyoruz"

Sakladığımız ilaçlar daha çok reçeteli satılan ilaçlar. Onlar da ilaçları kullanmak için kasamızı alıp götürmüşler. Eczaneye giriyorlar direkt kasaya yöneliyorlar. Hiçbir yere bakmıyorlar üstündeki bozuk para kasamızı bile açmıyorlar. Direkt kasayı alıp sürükleyip götürüyorlar.

Kasa da çok ağır; biz 3 kişi zor yerleştiriyoruz, o tek başına çekiyor. Hatta düşürüyor altında kalıyor, diğer arkadaşı gelip çıkarıyor. Çok hızlılar, işi de profesyonel yapıyorlar. Polise durumu intikal ettirdik; gerekenler yapıldı." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)