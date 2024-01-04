İstanbul'da hırsızları paspas sopası ile kovalayan esnaf Bahçelievler'de hırsızlar ile yüz yüze gelen iş yeri sahibinin hırsızları paspas sopası ile kovaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

İstanbul'un Bahçelievler İlçesi Soğanlı Mahallesi'nde Kemal Çiftcan, elektrik malzemeleri satan dükkanında işleri geç saatte bitince ev gitmedi ve dükkanının arka bölümünde bulunan alanda yattı.

Panelvan araç ile sokak arasında dolaşan kapüşonlu ve maskeli 5 hırsız, Çiftcan'ın dükkanını gözüne kestirdi.

Sokağı gören güvenlik kamerasının yönünü değiştiren hırsızlar, levye ile kapıyı açtı.

Hırsızlar ile yüz yüze geldi

3 hırsız, içeride bulunan elektrik kablolarını geldikleri araca yüklemeye başladı. Kemal Çiftcan, sesler gelince kontrol etmek için dükkanın ön bölümüne doğru hareket ettiği sırada hırsızlar ile yüz yüze geldi.

Üzerindeki şoku atlatan Çiftcan, hırsızları paspas sopası ile kovalamaya başladı. 3 hırsız, ellerindeki malzemeleri atıp geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

Hırsızlık anları ve iş yeri sahibinin hırsızları paspas sopası ile kovalaması, saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Kaçın kaçın diye bağırdı"

Kemal Çiftcan, "Gece saatlerinde işim bitince eve gitmek istemedim. Saat 05.30 olunca dükkanın arkasında biraz uyumak istedim. Dalmıştım, sese uyanınca hırsızlar ile yüz yüze geldim. Hırsızları burada sopa ile kovaladım. Beni görünce zaten hepsi kaçtı.

Perdenin arkasında yüz yüze geldim. 'Kaçın kaçın' diye bağırdı zaten. Elime ne geçtiyse aldım. Arabaya binmesiyle gitmeleri bir oldu. 8 top kablo çalmışlar. Uyanmasaydım belki de dükkanı boşaltabilirlerdi." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)