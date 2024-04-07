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İstanbul'da holiganlar, voleybol maçı sonrası Galatasaraylı baba ve kıza saldırdı: O anlar

İstanbul'da holiganlar, voleybol maçı sonrası Galatasaraylı baba ve kıza saldırdı: O anlar Galatasaray Daikin – Nilüfer Belediyesi kadın voleybol maçının ardından salonun önüne gelen bir grup, maçtan ayrılan baba ile kızına saldırarak ellerindeki pankart ve bayrakları aldı. Kaçan şüpheliler yakalandı.