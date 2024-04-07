Geçtiğimiz günlerde oynanan Galatasaray Daikin – Nilüfer Belediyesi kadın voleybol maçı sonrası tansiyon yükseldi.
İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maç, sarı-kırmızılı takımın 3-1'lik galibiyetiyle bitti.
Bunun üzerine maçın gerilimi dışarıya da yansıdı.
Baba ve kızına saldırdılar
Rakip takım taraftarı, tribünde maçı izledikten sonra salondan ayrılan Galatasaray taraftarı Uğur İris ve kızı Nil İris'i hedef aldı.
Salon dışında bekleyen şüpheliler, elinde pankart olan baba ve kızına saldırdı.
Pankartları alıp kaçtılar
Çıkan arbedenin ardından holiganlar pankart ve bayrakları alırken küçük kıza tekme atarak olay yerinden kaçtı.
O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Şüpheliler yakalandı
Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayı örgütlediği belirlenen H.B.A. ve M.B.Ö. ile olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.T.P, M.Ö, Y.B, A.Y. ve S.K.E.'yi yakaladı.
5 adet suç kaydı çıktı
Yapılan sorgulamalarda, Y.B.’nin 'Mala zarar vermek suçundan', M.B.Ö. 'nün dolandırıcılık suçundan 5 adet suç kayıtları olduğu tespit edildi.
Adliyeye sevk edildiler
Şüpheliler "Yağma- Kasten Yaralama - Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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