İstanbul'da husumetli cinayeti: Arabasını kundaklayıp kurşun yağdırdılar Arnavutköy'de aralarında alacak verecek meselesinin bulunduğu Onur Bingöl'ü evinin önünde bekleyen saldırganlar, önce Bingöl'ün aracını kundakladı. Durumu polise bildiren genç, saldırganlar tarafından sokak ortasında katledildi.

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İHA

İstanbul'da borçlu olduğu kişilerin pususuna yakalanan genç feci şekilde can verdi.

Arnavutköy ilçesinde yaşayan Onur Bingöl ve Buğra Küçükakkaya arasında kredi kartı kullanımından dolayı alacak verecek meselesi oluştu.

ARACINI KUNDAKLADILAR

Taraflar, telefonda tartıştıktan bir süre sonra Onur Bingöl’ün aracı kundaklandı.

Bingöl, olay sonrası emniyete giderek ifade verdi.

Bingöl’ün verdiği ifadede kendisinin telefonla aranarak tehdit edildiğini ve aracını kundaklayan kişilerin para meselesinden husumetli olduğu kişiler olduğunu, kendisinin hala tehdit edildiğini belirtti.

Bunun üzerine polis ekipleri aracın kundaklandığı sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.

ŞİKAYET ETTİ DİYE PUSU KURDULAR

Yaşanılan olaylardan bir gün sonra Onur Bingöl, Arnavutköy’de bulunan Mimar Sinan Caddesi üzerinde yürüdüğü esnada husumetlisi olduğu iddia edilen Buğra Küçükakkaya, Yılmaz Gökyüzü ve Adem Erol isimli şahıslar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

SOKAK ORTASINDA KATLEDİLDİ

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Cadde üzerinde yere yığılan Bingöl, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin saldırganları yakalamaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)