İran'dan Trump'a Hürmüz Boğazı yanıtı: Savaş öncesi haline geri dönmeyecek

Uluslararası topluma Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması için bölgeye savaş gemileri gönderme çağrısında bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı aracılığıyla petrol satın alan ülkelerin boğazın güvenliği için katkıda bulunmaları gerektiğini söylemişti.

Trump'a bir yanıt da İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'tan geldi.

Sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yapan Kalibaf, "Hürmüz Boğazı'ndaki durum, savaş öncesi haline geri dönmeyecek" ifadesini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN STRATEJİK ÖNEMİ

Dünya petrol ticaretinin önemli bir kısmının geçtiği Hürmüz Boğazı, küresel enerji güvenliği açısından kritik bir geçiş noktası olarak kabul ediliyor.

Basra Körfezi'ni Umman Denizi ve Hint Okyanusu'na bağlayan boğazdan kriz öncesi günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol taşınıyordu.

İran'ın kapatması ve saldırı tehdidinde bulunmasının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiği durma noktasına geldi.

Boğazın kapatılması tarihteki en büyük petrol arzı kesintisine yol açtı.

DEVRİM MUHAFIZLARI: TRUMP SÜRPRİZLERİMİZİ BEKLESİN

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi de Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile DMO'ya bağlı Besic Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin saldırılarda hayatını kaybetmesinin ardından ABD'ye sert tepki gösterdi.

ABD'nin İran karşısında başarısız olduğunu vurgulayan Abdullahi, "Bu, dünyanın süper gücü olan ABD'nin ilahi irade karşısında dirençli bir halkın ve güçlü silahlı kuvvetlerin karşısında diz çöktüğünü ilk kez itiraf etmesidir" dedi.

Trump'a seslenen Abdullahi, "Düşman, kendi oluşturduğu bataklıktan çıkmak, itibar kaybını azaltmak ve sahte gücünü korumak için her türlü suça başvuruyor. Trump, şimdiye kadar kendi ifadesiyle birçok 'sürpriz' açıkladı. Bundan sonra bizim sürprizlerimizi beklesin" ifadelerini kullandı.

BÖLGE ÜLKELERİNE ÇAĞRI

Abdullahi, "Silahlı kuvvetlerimizin vereceği karşılık, düşmanın eylem ve hesaplarının ötesinde daha yıkıcı olacak ve bu süreç düşman teslim olana kadar devam edecektir. Bugün inisiyatif, ABD'nin sözde süper güç olduğunu sahada meydan okuyarak gözler önüne seren halk ve askerlerin elindedir" şeklinde konuştu.

Bölge ülkelerine çağrıda bulunan Abdullahi, "Bugün sahada galip olan, ABD'nin Orta Doğu'daki 50 yılı aşkın süredir yaptığı büyük yatırımı yok eden taraftır. Bölge ülkeleri güçlü bir Müslüman komşu olarak İran'a güvenmeli ve güvenliklerini küresel güçlere bağlamamalıdır. İlahi lütufla düşmanlarınızı sonsuza dek pişman edeceğiz" dedi.