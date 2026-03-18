Ege Kökenli anne oldu: Sonunda kızımız evimizde

Ekranların beğenilen oyuncularından Ege Kökenli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini hem şaşkına çevirdi.

Kökenli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda anne olduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz sene 5 aylık bebeğini erken doğum sonrası kaybeden Ege Kökenli, bu sefer hamilelik sürecini takipçilerinden ve sevenlerinden sakladı.

"ÇOK BEKLEDİK"

Kökenli, mutlu haberi sosyal medya hesabında "Bu anı öyle kalpten, öyle çok bekledik ki! Gerçekten gün ışığı içinde, yağmur içinde, neşe içinde, acı içinde her şey için... Sonunda kızımız evimizde" sözleriyle paylaştı.

"ÇOK ŞAŞKINIM"

Fotoğrafların altına gelen yorumlarda takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi; "Hamile miydi?", "Yoksa küçük kız hayatta mı kaldı?", "Çok şaşkınım" şeklinde oldu.