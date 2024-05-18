İstanbul'da husumetliler arasında silahlı kavga: 3 kişi yaralandı Trafikte karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, trafik durma noktasına geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

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İHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde iki grup arasında hareketli dakikalar yaşandı.

Saat 14.00 sıralarında aralarında husumet bulunan iki grup araçlarıyla seyir halindeyken Mahmutbey yolu üzerinde karşılaştı.

Grup arasındaki tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kavgada İ.S., M.S. ve M.K. yaralanırken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan 3 kişi ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

2 kişi gözaltına alındı

Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği durdurarak bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olaya karışan 2 kişi A.A. ve O.T. kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kavga anı kameraya yansıdı

Kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde tartışan 2 kişiden birinin silahla vurulduğu ve sonrasında yere düştüğü görüldü.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)